Arrivano buone notizie in casa Roma, il difensore Mancini è disponibile per la partita di campionato contro il Milan. Il calciatore è risultato falso positivo al Coronavirus, l’ultimo test ha dato esito negativo. L’ex Atalanta potrà tornare ad allenarsi con la squadra e scendere in campo lunedì sera contro i rossoneri. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore su Instagram. “Negativo agli ultimi due tamponi! Destinazione San Siro…”, ha scritto.

