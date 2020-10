Shakhtar-Inter 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Lautaro Martinez sbaglia l’impossibile [FOTO]

Shakhtar-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Qualche emozione ma nulla di entusiasmante. Si è concluso il secondo match della fase a gironi di Champions League, si sono affrontate Shakhtar e Inter. Nel primo tempo ritmi non altissimi e partita equilibrata, due le occasioni più grandi per i nerazzurri con le traverse di Barella e di Lukaku, la squadra di Antonio Conte molto sfortunata. Nella ripresa l’andamento dell’incontro non cambia, l’Inter continua a tenere il pallino del gioco. Al 54′ clamoroso errore di Martinez, destro da fuori di Brozovic, il Toro sbaglia il tap-in. Successivamente altro errore grave dell’argentino. Conte si gioca le carte Perisic e Eriksen ma il risultato non cambia più. Finisce 0-0. L’Inter sale a quota due punti, lo Shakhtar a 4.

Shakhtar-Inter, le pagelle di CalcioWeb:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin 6.5; Dodò 6, Bondar 6.5, Khocholava 6 (dal 62′ Matviienko 6), Korniienko 6; Marlos 6, Maycon 6; Teté 6, Marcos Antonio 5.5, Solomon 5.5; Dentinho S.V. (dal 14′ Taison 6)

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Bastoni 6, De Vrij 6.5, D’Ambrosio 6 (dal 79′ Darmian s.v.); Young 5 (dall’85’ Pinamonti s.v.), Vidal 6 (dal 79′ Eriksen 5.5), Brozovic 5.5, Barella 6.5, Hakimi 5.5; Lautaro Martinez 5 (dal 72′ Perisic 5.5), Lukaku 6.5 . All.: Antonio Conte.