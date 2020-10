Occhi sullo svincolato Mandzukic: la squadra in pole per l’ex Juventus

Mario Mandzukic è reduce dall’esperienza con l’Al-Duhail in Qatar, il croato è ancora in grado di fare la differenza in Europa. E’ un calciatore di grande sacrificio, come dimostrato anche con la maglia della Juventus. L’ex bianconero adesso è svincolato ed è alla ricerca di una nuova destinazione. Si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia, soprattutto con Milan e Roma.

Anche lo Spartak Mosca aveva provato a convincere il calciatore, la trattativa non è andata in porto. Il club più vicino ad assicurarsi le prestazioni di Mandzukic è il Marsiglia. Il croato è stato proposto al club di Ligue 1, la squadra francese sta lavorando per l’addio di Mitroglu, il sostituto potrebbe essere proprio l’ex Juventus.