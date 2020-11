Si va verso un 3-0 a tavolino nel turno di Coppa Italia. La questione delicata è quella in casa Brescia, le Rondinelle hanno dovuto fare i conti con la positività al Coronavirus di 4 calciatori, la decisione è stata quella di non partire per Empoli. Sarà dunque 3-0 a tavolino, la partita era prevista per oggi, mercoledì 25 novembre alle 14.30. L’Empoli, dunque, dovrebbe trovarsi al prossimo turno senza scendere in campo. Prevista a breve l’ufficialità.