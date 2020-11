CALCIOMERCATO JUVENTUS – In attesa della ripresa del campionato, la Juventus pensa al futuro anche sul fronte calciomercato. L’inizio di stagione ed il nuovo percorso con l’allenatore Andrea Pirlo in panchina è stato altalenante, ma si intravedono buone prospettive. Un reparto che ha bisogno di qualità è sicuramente il centrocampo o la trequarti e nelle ultime ore è circolato un nome assolutamente a sorpresa. Si tratta di Calhanoglu, come riporta ‘TuttoSport’ il calciatore del Milan potrebbe rappresentare una soluzione a parametro zero, il contratto del turco è in scadenza nel 2021 e per il momento non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo.

Calhanoglu è tornato su altissimi livelli dopo l’arrivo di Stefano Pioli in panchina, si è sentito di nuovo importante e ha ritrovato fiducia, Le sue qualità non sono state mai in dubbio, adesso che ha trovato la giusta collocazione in campo è tornato decisivo. I bianconeri preparano un assalto, sul calciatore c’è anche l’interesse dell’Inter. Difficile il trasferimento in nerazzurro considerando l’esperienza con il Milan, la Juventus è un passo avanti.