Arrivano brutte notizie in casa Roma. Il club giallorosso è reduce da un ottimo momento di forma che ha permesso alla squadra di Fonseca di recuperare posti in classifica, può lottare per le posizioni altissime della classifica. I giallorossi non potranno contare su un punto in più, quello della partita d’esordio contro l’Hellas Verona. La Roma ha schierato Diawara e non avrebbe potuto farlo, la decisione del giudice sportivo è stata quella di infliggere il 3-0 a tavolino. E’ stato presentato ricorso alla Corte d’appello della Figc che ha confermato la decisione. Niente da fare per la Roma, rimane il 3-0 a tavolino per l’Hellas Verona.