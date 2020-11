Il Torino non ha iniziato bene la stagione nel campionato di Serie A, i granata sono impegnati per evitare la retrocessione. Anche il tecnico Giampaolo è risultato positivo al Coronavirus e nella partita contro l’Inter non potrà contare su due calciatori, positivi al test dal rientro con le rispettive Nazionali. La conferma è arrivata con un comunicato ufficiale.

“Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.