Dzeko positivo, l’attaccante in isolamento: il commovente VIDEO con i figli

L’attaccante della Roma Edin Dzeko è risultato positivo al Coronavirus, il bosniaco si trova in isolamento in una stanza per stare lontano da moglie e figli ed evitare di contagiarli. Nel frattempo stanno circolando delle immagini toccanti che riguardano il calciatore giallorosso con i figli, i due piccoli hanno deciso di stare al fianco del papà, ovviamente senza avere contatti diretti e sul vetro che li separa hanno disegnato dei cuori. La scena è stata ripresa dalla moglie. In basso ecco il video che ha fatto il giro del web.