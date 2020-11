Il Coronavirus ha ovviamente condizionato pesantemente il mondo del calcio, in particolar modo ha portato al rinvio di uno degli eventi più importanti e attesi dai tifosi: l’Europeo. La decisione è stata quella di posticiparla di un anno, ma la situazione è ancora tutta da definire e dipenderà dall’evoluzione della pandemia. L’intenzione è quella di riuscire a giocare la manifestazione in 12 città, come previsto inizialmente dal format, la Uefa starebbe pensando comunque ad un Piano B per Euro 2020 per permettere di disputare ugualmente l’Europeo anche in caso di situazione non del tutto risolta. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, i vertici del calcio europeo avrebbero avviato i primi contatti con la Federcalcio inglese per valutare la disponibilità a ospitare l’intera rassegna in Inghilterra, una soluzione d’emergenza ma che potrebbe diventare anche concreta nei prossimi mesi.