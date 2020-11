Federico Buffa dopo la morte di Maradona: il ricordo è da brividi [VIDEO]

Il giorno dopo è ancora più doloroso. E’ morto Diego Armando Maradona e lascia un vuoto incredibile in tutti gli sportivi e gli amanti del mondo del calcio. Era stato ricoverato in un clinica, successivamente operato. Sembrava in ripresa, ma ieri è arrivata la drammatica notizia: l’ex Pibe de Oro è deceduto per un arresto cardiorespiratorio. In tanti hanno scritto dei messaggi per ricordarlo, va chiarito che non sono stati tutti positivi, ma anche negativi. Ma chi è in grado di ricordarlo nel miglior modo possibile è Federico Buffa, il racconto è da brividi. In basso il VIDEO.