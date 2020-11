Franco Colomba sulla morte di Maradona: “non ha fatto del male a nessuno, purtroppo ci sono state defaillance”

Franco Colomba non allena ormai da un pò, ma è sempre pronto per una nuova avventura, sta aspettando la giusta occasione. Il mondo del calcio è stato sconvolto dalla morte di Diego Armando Maradona. L’ex Reggina ha affrontato l’argomento in un’intervista rilasciata a StrettoWeb.

“E’ stato detto tutto quello che si poteva dire in questi giorni, forse anche di più. Diventa difficile dire qualcosa di differente da tutti gli altri. L’ho incontrato spesso quando giocano nell’Avellino, posso dire che aveva qualcosa di straordinario realmente e non è una frase fatta. Di campioni ne ho visti tanti, ma lui aveva una mano al posto del piede. Era un trascinatore, un capopopolo, un generoso, metteva la faccia davanti a tutto e a tutti. Un fuoriclasse supremo. Un uomo vero che ha avuto anche i suoi momenti di defaillance, ma ha fatto solo del male a se stesso. Tutti questi giudizi sui social che lo vogliono stroncare sono fuori luogo. Lui non ha fatto del male a nessuno, ma solo a se stesso, e lo aveva ammesso di recente”.

L’INTERVISTA COMPLETA SU STRETTOWEB