Gol Morata, l’attaccante sempre più decisivo: in rete anche contro il Ferencvaros [VIDEO]

GOL MORATA – La Juventus è in campo per la fondamentale partita valida per la fase a gironi della terza giornata di Champions League. I bianconeri sono in campo contro il Ferencvaros, avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. Inizio sprint per la squadra di Andrea Pirlo che passa subito in vantaggio. Ottima apertura da parte Bonucci per Cuadrado, il colombiano è bravissimo a mettere un pallone perfetto, il solito Morata si fa trovare pronto e porta in vantaggio la Juventus. Lo spagnolo sempre più determinante. In basso il video del gol.

Àlvaro Morata continues to prove doubters wrong as he puts Juventus ahead in Budapest. That was a good pass from Bonucci. #UCLpic.twitter.com/rVNN32XhWO — Max Statman (@eMaxStatman) November 4, 2020