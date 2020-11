Icardi nella bufera: la FOTO dopo la morte di Maradona

Continuano ad arrivare reazioni dopo la morte di Diego Armando Maradona. E’ stata una notizia tragica per il mondo dello sport e non solo, tantissimi i messaggi di cordoglio ma anche situazioni che hanno portato motivi di discussione.

In particolar modo ha creato il caos una foto di Mauro Icardi, calciatore del Psg. Il club francese ha deciso di ricordare il Pibe de Oro, è stata scattata un’immagine con la bandiera dell’Argentina. E’ saltato subito all’occhio un particolare: il sorriso di Icardi, in tanti si sono scagliati contro il calciatore per il gesto che non è sembrato giusto. Alcuni utenti hanno associato il sorriso ad alcuni malumori del passato: il riferimento è alle accuse di Maradona ad Icardi dopo l’inizio della sua storia con Wanda Nara, ex moglie di Maxi Lopez.