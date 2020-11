INFORTUNIO BELOTTI – L’attaccante Andrea Belotti è stato costretto al forfait nella partita del campionato di Serie A contro l’Inter. Gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore sono arrivate direttamente dal club granata con un comunicato.

“Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della partita di Coppa Italia di giovedì contro la Virtus Entella. Nella seduta pomeridiana odierna lo staff tecnico granata ha suddiviso l’organico in due gruppi: lavoro di scarico per i calciatori reduci dalla partita di ieri pomeriggio a Milano. Programma tecnico, sul campo, per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione. Per quanto concerne il bollettino medico, Belotti accusa un riacutizzarsi della gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane. Gli esami cui è stato sottoposto Simone Verdi hanno evidenziato l’interessamento distrattivo parziale dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizione verranno monitorate di giorno in giorno. Il programma di domani prevede una sessione di allenamento allo stadio Filadelfia”.