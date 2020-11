INFORTUNIO BONAVENTURA – Si sta giocando il lunch match della giornata del campionato di Serie A, si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali. Nel rettangolo di gioco Fiorentina e Benevento, due squadre che hanno bisogno di punti. Prima in panchina per l’allenatore Cesare Prandelli, l’obiettivo è partire subito con il botto e conquistare i tre punti. Ma le cose non si mettono subito bene per i viola, nel riscaldamento infortunio alla caviglia per il centrocampista Bonaventura, l’ex Milan non è stato in grado di scendere in campo. Al suo posto dentro Duncan. Le condizioni del calciatore verranno valutate nelle prossime ore.