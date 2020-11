INFORTUNIO IBRAHIMOVIC – E’ stato l’MVP dell’ultima giornata del campionato di Serie A, ma in generale dall’inizio della stagione. Stiamo parlando dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è sempre più trascinatore di un Milan sorprendente che vola in vetta alla classifica e può lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto.

Lo svedese si è però infortunato nella partita contro il Napoli e sarà costretto a saltare le prossime partite di campionato. Gli ultimi accertamenti hanno confermato la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Nuovi controlli previsti nei prossimi 10 giorni, lo svedese salterà certamente le gare di Europa League contro Lille e Celtic, più la sfida contro la Fiorentina in campionato. Questa nella migliori delle ipotesi.