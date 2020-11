INFORTUNIO LEAO – Il Milan si prepara per la partita di campionato contro il Napoli, l’intenzione della squadra di Stefano Pioli è quella di conquistare tre punti preziosi per la zona scudetto. Problemi per l’allenatore rossonero che dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima, quella dell’attaccante Leao. Il calciatore ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà sottoposto a nuovo controllo medico tra dieci giorni. Salterà probabilmente le sfide contro Napoli, Lilla e Fiorentina. L’allenamento si è svolto agli ordini di Bonera, il Coronavirus ha infatti fermato Pioli e Murelli.