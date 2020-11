INFORTUNIO OSIMHEN – L’impatto di Osimhen con la maglia del Napoli è stato molto importante, l’attaccante ha dimostrato di essere già decisivo per l’allenatore Gennaro Gattuso. Il calciatore si è infortunato con la maglia della Nigeria e non arrivano buone notizie sul recupero. A parlare è stato Oma Akatugba, amico e giornalista del giocatore ai microfoni di “Radio Marte”.

“Victor si è fatto male contro la Sierra Leone. Dagli accertamenti effettuati dopo la partita, è venuta fuori una lussazione alla spalla. Giocherà nella prossima partita di campionato? No, non sarà pronto per la partita col Milan, resterà fuori diverse settimane. Sarà lo staff del Napoli, poi, a prendersi cura del suo recupero. Perché la penso in questo modo? Con chi ho parlato? I medici della Nigeria parlano di stop di varie settimane, la fonte è la Nazionale Nigeriana, l’ha detto ai giornalisti locali. Non ho parlato direttamente con il ragazzo, ma la situazione attuale, purtroppo, è questa”.