INFORTUNIO RABIOT – La Juventus deve fare i conti con continui infortuni, altri guai per l’allenatore Andrea Pirlo. Si è fermato anche il centrocampista Rabiot, il calciatore non sarà a disposizione della Francia di Didier Deschamps per la partita amichevole contro la Finlandia. Secondo quanto riporta l’Equipe, Rabiot avrebbe accusato un infortunio muscolare durante l’allenamento di rifinitura. Lo juventino sarà sottoposto ad esami approfonditi nelle prossime ore per valutare l’entità del problema, probabile il rientro a Torino.