Arrivano brutte notizie per l’Inter e per Brozovic, il centrocampista è infatti risultato positivo al Coronavirus. La federazione croata ha infatti comunicato l’esito del test del calciatore. Due giorni fa, durante la partita tra Croazia e Turchia, il difensore Vida era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per la positività al Covid-19. Il calciatore aveva giocato 45 minuti. Il resto dei tamponi hanno dato esito negativo, compreso quello di Perisic. Brozovic è l’ottavo giocatore nerazzurro risultato positivo dopo Bastoni, Nainggolan, Skriniar, Gagliardini, Radu, Young e Padelli.