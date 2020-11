Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto a 33 anni Anele Ngcongca, calciatore protagonista anche con la maglia della nazionale sudafricana. E’ stato fatale un incidente, sono state riportate ferite troppo gravi che purtroppo hanno portato al decesso. Ancora sono tutte da accertare le cause dell’impatto, secondo le prime ricostruzioni il difensore non era alla guida del veicolo. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Durban, il calciatore stava per iniziare una nuova esperienza con la maglia dell’AmaZulu, in prestito dai Mamelodi Sundowns. Il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato. Ecco i dettagli dalla polizia: “Alle 05:00 di questa mattina, un veicolo con due occupanti ha perso il controllo e si è ribaltato sull’autostrada N2 vicino a Mtunzini”. L’autista sarebbe in gravi condizioni.