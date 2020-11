MORTE MARADONA – E’ morto Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi. Negli ultimi minuti sono arrivati tantissimi messaggi dal mondo del calcio, prima Cristiano Ronaldo poi è stato il turno di Leo Messi.

“Un giorno molto triste per noi argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e voglio inviare le mie condoglianze alla sua famiglia”.

Morte Maradona, Pelè: “un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”