Clamoroso Paolo Bonolis: “non è molto divertente essere juventino”

Il conduttore Paolo Bonolis continua a confermare la sua antipatia nei confronti della Juventus, l’ultimo attacco al club bianconero è stato veramente clamoroso.

Il noto tifoso nerazzurro ha parlato così a Radio Nerazzurra, scatenando le reazioni. Essere interisti? “Credo sia una splendida occasione per ristorare l’anima, divertirsi anche soffrendo nell’ansia del risultato. Essere interisti significa aver fatto una scelta partigiana in ambito sportivo, godendosi il percorso dell’operato altrui perché altro non possiamo fare. Dobbiamo augurarci che quelli per cui nutriamo questo affetto abbiano la stessa volontà. Credo sia divertente essere interisti come lo è essere torinisti, milanisti, laziali. Un po’ meno essere juventini ma va bene lo stesso”.