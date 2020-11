La gaffe è stata clamorosa. La radio francese Rfi ha annunciato la morte di Pelè e della regina Elisabetta, per fortuna non si tratta di una notizia vera. Sta circolando sul web la news dell’archivio di necrologi pubblicato per sbaglio dalla radio in Francia. Sono stati diffusi i necrologi di alcuni personaggi: dal leader cubano Raul Castro, all’attore Clint Eastwood, dal calciatore Pelé, fino alla regina Elisabetta. Poi è arrivato il messaggio di scuse direttamente dal profilo Twitter: “Chiediamo scusa alle persone coinvolte”. Siamo curiosi di conoscere le reazioni dei diretti interessati.