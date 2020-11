Pronostici Serie A – Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per l’8ª giornata giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un turno molto importante per le posizioni alte e basse della classifica, si parte con la trasferta della Lazio contro il Crotone. L’Atalanta chiamata dalla sfida contro lo Spezia, in serata la Juventus alla ricerca dei tre punti contro il Cagliari. Il lunch match mette di fronte Fiorentina e Benevento, Inter e Roma in casa contro Torino e Parma. Interessanti Sampdoria-Bologna e Verona-Sassuolo, chiude il big match tra Napoli e Milan. Ecco tutti i pronostici della redazione di CalcioWeb.

Pronostici Serie A, 8ª giornata

CROTONE-LAZIO 2 – I biancocelesti sono in serie positiva da tre giornate, possono tornare a casa con i tre punti in un campo comunque molto insidioso.

SPEZIA-ATALANTA 2 – La squadra di Gasperini è nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Si può rischiare anche l’Over.

JUVENTUS-CAGLIARI 1 – Andrea Pirlo non può permettersi altri passi falsi, contro i sardi è necessario il bottino pieno.

INTER-TORINO OVER – La squadra granata non sta convincendo, ma è sempre un osso duro. Per questo motivo meglio puntare su almeno tre gol.

ROMA-PARMA OVER – Altra partita che si preannuncia molto aperta e ricca di marcature, anche in questo caso non è da escludere un risultato a sorpresa.

VERONA-SASSUOLO GOAL – Due squadre entusiasmanti che giocano sempre per vincere. Entrambe le squadre possono andare in gol.

NAPOLI-MILAN 1X – I rossoneri guidano la classifica del campionato di Serie A, la squadra di Gattuso ha tutte le chance per strappare un risultato positivo, anche la vittoria.

Le altre partite:

FIORENTINA-BENEVENTO OVER 1,5

SAMPDORIA-BOLOGNA 12

UDINESE-GENOA X