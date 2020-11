Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: tanti gol in Atalanta-Inter e Lazio-Juventus

Pronostici Serie A – Si torna in campo per la settima giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale prima della pausa per le Nazionali. Avvio con il botto e con la sfida tra Sassuolo e Udinese, la squadra di De Zerbi ha la possibilità di portarsi momentaneamente in testa alla classifica. Sabato tante sfide per la zona retrocessione, il Cagliari affronta la Sampdoria, interessante Benevento-Spezia. La Fiorentina chiamata dalla trasferta contro il Parma. Il lunch match della domenica mette di fronte la super gara tra Lazio e Juventus, bellissimo Atalanta-Inter, trasferte per Roma e Napoli contro Genoa e Bologna, il Milan dovrà vedersela contro il Verona.

Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb

CAGLIARI-SAMPDORIA GOAL – Si affrontano due squadre che non rinunciano mai a giocare. Si preannuncia una partita aperta e con diversi gol, possono andare in rete entrambe.

ATALANTA-INTER OVER – La squadra di Gasperini fa sempre Over, anche in questo caso non dovrebbero esserci problemi con questa giocata.

LAZIO-JUVENTUS OVER – In campo due squadre con ambizioni importanti. I problemi in difesa sono evidenti, gli attaccanti sono forti con la possibilità di andare facilmente in rete.

TORINO-CROTONE 1 – Il successo contro il Genoa ha riportato un pizzico di entusiasmo per la squadra di Giampaolo, può trovare continuità anche contro il Crotone.

GENOA-ROMA 2 – La squadra di Maran sembra in difficoltà, quella di Fonseca è in forma ed è più forte dal punto di vista tecnico.

BOLOGNA-NAPOLI GOAL – E' una partita molto insidiosa per la squadra di Gattuso. Gli uomini di Mihajlovic sono altalenanti, ma sono dotati di calciatori di talento soprattutto negli ultimi metri del campo.

LE ALTRE PARTITE:

MILAN-VERONA OVER 1.5 BENEVENTO-SPEZIA UNDER 3.5 PARMA-FIORENTINA 12 SASSUOLO-UDINESE OVER 1.5