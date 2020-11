Un record nel campionato di Serie B. Si sta giocando la nona giornata del torneo cadetto, la classifica è ancora molto aperta e non sono da escludere anche sorprese clamorose per la zona alta della classifica, così come per evitare la retrocessione.

Nelle sfide di oggi si può registrare un record veramente particolare. In tutte le partite si è verificata almeno un’espulsione. Le gare sono state: Brescia-Frosinone, Empoli-Vicenza, Pescara-Pordenone, Pisa-Cittadella, Venezia-Ascoli e Monza-Reggina. Autori del cartellino rosso: Bjarnason, Fiamozzi, Fernandes, Benedetti, Brosco e Folorunsho.