Il calciomercato è fermo, ma le squadre possono ancora muoversi con i calciatori svincolati. Un pezzo pregiato è sicuramente Mario Mandzukic, l’ex Juventus ha dimostrato di essere un valore aggiunto e può ancora togliersi tante soddisfazioni. Nel corso della carriera si è messo in mostra per il suo sacrificio e per le sue caratteristiche anche in fase realizzativa.

Arrivano aggiornamenti direttamente dalla Spagna. Come riporta Deportes Cope Vigo, l’attaccante croato sarebbe finito nel mirino del Celta Vigo, il club spagnolo non ha iniziato benissimo la stagione e ha bisogno di un calciatore di esperienza per risollevarsi. Dopo l’avventura in Qatar, Mandzukic potrebbe tornare in Europa, contatti con il Celta Vigo.