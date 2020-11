Continuano a circolare voci su un possibile ritorno alla Roma dell’ex attaccante Francesco Totti. L’ex Pupone non si è lasciato bene con la proprietà, ma alla guida c’era ancora Pallotta. Adesso il club è passato nelle mani di Friedkin e quindi non sono mancate le prime voci.

Si è parlato di un meeting per provare a raggiungere un accordo. Ma come riporta il ‘Corriere dello Sport’ l’ex calciatore ha smentito una possibile trattativa. “Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno”. La notizia non è stata confermata nemmeno dal club giallorosso.