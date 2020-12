L’Atalanta è ‘pazza’, in campo ma anche fuori, circola una voce di una lite tra Gasperini e il Papu Gomez nella sfida contro il Midtjylland. In alcune partite dimostra di essere devastante ed in grado di poter vincere anche la Champions League, in altre gare invece fa una fatica enorme. Tutto dipende dalla condizione fisica della squadra, quando sono al cento per cento i nerazzurri giocano veramente a meraviglia e sono praticamente imprendibili per gli avversari. In alcune sfide invece è scesa in campo sotto ritmo e rischiato di fare delle brutte figure. E’ una squadra che ha cambiato poco e si conosce a meraviglia, può rappresentare un grosso vantaggio nel medio e lungo periodo.

La lite tra Gasperini ed il Papu Gomez

L’Atalanta è reduce dal pareggio contro il Midtjylland, un punto importantissimo per permettere di scendere in campo con due risultati su tre nella trasferta contro l’Ajax. Non sarà sicuramente una partita facile contro un avversario di primissimo livello, ma tornare a casa con un risultato positivo è un’impresa possibile. Secondo alcune voci che stanno circolando nelle ultime ore, ci sarebbe stata una lite nello spogliatoio tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini. L’argentino si sarebbe rifiutato di seguire un ordine tattico: l’allenatore ha richiamato l’argentino chiedendogli di occupare la zona destra del campo e di non accentrarsi. Gomez si è rifiutato e, a quel punto, Gasperini si è infuriato: al suo posto ha subito mandato in campo Ilicic. Non si tratta di un vero e proprio caso, ma un momento di nervosismo sì. L’argentino è un calciatore fondamentale per gli schemi dell’Atalanta e Gasperini non può rinunciare alle prestazione del Papu. Servirà un chiarimento per evitare di rovinare un giocattolo che funziona a meraviglia.