Momento negativo il casa Borussia Dortmund, il club ha deciso di esonerare l’allenatore Favre. I gialloneri hanno iniziato la stagione con diversi problemi, ma soprattutto gli ultimi risultati non sono stati all’altezza, in campionato non vince da tre giornate con due sconfitte ed un pareggio. Il quinto posto in classifica non convince e per questo motivo la dirigenza ha deciso per il ribaltone. La sconfitta casalinga contro lo Stoccarda (1-5) è costata la panchina a Favre, è l’indiscrezione rilasciata da ‘Bild’.

Al suo posto verrà promosso Edin Terzic, il vice proprio di Favre che guiderà sicuramente la squadra nella partita contro il Werder Brema. Non dovrebbero esserci ribaltoni sullo staff tecnico.

Chi è Edin Terzic

Si tratta di un allenatore nato in Germania nel 1982. Ha lavorato come scout nel settore giovanile del Borussia Dortmund, sotto la direzione di Jürgen Klopp. E’ stato anche collaboratore di Slaven Bilić. Ha ricevuto il patentino per poter allenare le prime squadre, attraverso un corso di 18 mesi della Football Association, in Inghilterra. Adesso è pronto a guidare un club come il Borussia Dortmund.