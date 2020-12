Si sta giocando il lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Inter, l’inizio della sfida è slittato di 15 minuti. E’ una partita importante per la squadra di Antonio Conte che ha intenzione di accorciare dalla vetta, è reduce dalla dolorosa eliminazione in Champions League, ma in campionato può essere considerata una sicura candidata alla vittoria dello scudetto.

Cagliari-Inter, slitta di 15 minuti

La partita tra Cagliari e Inter è iniziata con 15 minuti di ritardo. Il motivo? Problemi tecnici della regia televisiva. Poi la sfida ha preso il via e ha regalato tantissime emozioni già nei primi minuti, pericolosissimi gli ospiti, decisivo il portiere Cragno.