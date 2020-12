E’ rottura definitiva tra l’Atalanta ed il Papu Gomez. L’argentino è andato incontro ad una pesantissima lite con l’allenatore Gasperini: tutto è nato all’intervallo contro il Midtjylland, il calciatore non ha accettato un’indicazione tattica del tecnico e sono volate parole grosse e non solo. Gomez è stato preso in considerazione sempre di meno, fino ad arrivare alla rottura definitiva, il calciatore non è stato convocato nelle ultime partite ed un nuovo inserimento in squadra è praticamente da escludere. Il Papu è finito sul mercato, in attesa di trovare una nuova destinazione.

Il futuro di Gomez, le voci dalla Spagna

Sono tante le squadre in corsa per assicurarsi le prestazioni del Papu Gomez, in particolar modo in Italia. I club che potrebbero fare al caso dell’argentino sono Napoli, Milan o Inter, tutte big del campionato in lotta per la vittoria dello scudetto. Le ultime voci sono state veramente a sorpresa. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna anche il Siviglia ha messo nel mirino il calciatore dell’Atalanta, gli spagnoli sono pronti a presentare un’offerta convincente all’Atalanta, più un ricco contratto al calciatore. Previsto un vero e proprio assalto di Monchi nei primi giorni del nuovo anno. In basso il VIDEO con i dettagli sul Papu Gomez.