Il calciomercato è fermo, ma i calciatori svincolati possono trovare accordi con altre squadre. E’ il caso di Matija Rom che può essere considerato un calciatore del Kolos. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioWeb, il giocatore ha firmato il contratto con il club ucraino, intesa raggiunta per un anno e mezzo. Si è occupato dell’operazione l’agente FIFA Ruggero Lacerenza.

Chi è Matija Rom

Si tratta di un calciatore sloveno, classe 1998. E’ ancora molto giovane con importanti margini di miglioramento, è un terzino sinistro prettamente difensivo, ma che con il passare del tempo è migliorato molto anche in fase offensiva. Ha iniziato la carriera nelle giovanili dell’NK Domzale, poi è stato promosso in prima squadra. A gennaio del 2020 si è trasferito all’Inter Zapresic, al termine della stagione si è svincolato, adesso il trasferimento in Ucraina.