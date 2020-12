Le trattative di calciomercato entrano sempre più nel vivo, è stato piazzato un colpo importante negli ultimi minuti. Si tratta di Radja Nainggolan che torna al Cagliari, il club sardo ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il prestito. Il rapporto tra il belga e l’allenatore Antonio Conte non è stato mai positivo, ma negli ultimi mesi ha raggiunto i minimi storici. Non è stato preso in considerazione, la decisione di andare via è stata inevitabile.

Negli ultimi giorni sono state avviate trattative serrate tra Inter e Cagliari che hanno avuto esito positivo oggi. E’ stato raggiunto l’accordo per il trasferimento di Nainggolan, decisiva anche la volontà del calciatore. Il tecnico Di Francesco avrà così a disposizione un calciatore di assoluto livello, in grado di fare la differenza a centrocampo. Il Cagliari ha deciso di accelerare dopo l’infortunio di Rog, attesa per l’ufficialità.