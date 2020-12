Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma le squadre del campionato di Serie A sono già al lavoro per provare ad anticipare i tempi. Tutti i club hanno intenzione di rinforzare le rose, anche le big si muovono per tentare l’assalto scudetto, più quelle in lotta per la salvezza. Tutte le trattative nel dettaglio.

INTER – I nerazzurri hanno bisogno di un attaccante da regalare ad Antonio Conte, un’alternativa in grado di essere molto utile come alternativa. Il nome in pole è quello di Gervinho del Parma, pronto un ritorno di fiamma. I nerazzurri sono pronti ad inserire nella trattativa Pinamonti. Alla ricerca di una destinazione Eriksen, mentre Perisic e Vecino potrebbero rimanere.

MILAN – Anche i rossoneri sondano il mercato alla ricerca di un attaccante. Il preferito è Jovic del Real Madrid. Spunta un’idea low cost che è quella di Scamacca, infine Odsonne Édouard del Celtic. Nel frattempo si sta lavorando per il rinnovo di Calhanoglu.

Calciomercato, i nomi della Juventus

La Juventus non sta a guardare. L’attacco sembra il reparto più attrezzato, ma il club bianconero ha intenzione di regalare ad Andrea Pirlo un’altra pedina. Fernando Llorente e Oliver Giroud sono i nomi più caldi, da monitorare la questione Milik, una soluzione dell’ultim’ora potrebbe essere Pavoletti.

ROMA – I giallorossi puntano al ritorno di El Shaarawy. Dopo l’ultimo tentativo fallito questa volta l’affare potrebbe concretizzarsi.

LAZIO – Stagione troppo altalenante per i biancocelesti, ma che ancora possono lottare per obiettivi importanti. L’obiettivo è Lazovic del Verona, occhi puntati anche su Biraghi della Fiorentina.

Calciomercato, sorpresa Napoli

Vera e propria sorpresa in casa Napoli. Il club azzurro si è messo in fila per Emerson Palmieri, il calciatore è in uscita del Chelsea e la soluzione azzurra sembra molto interessante. La trattativa non è stata ancora avviata, ma sono previsti dei contatti nella prossima settimana.

