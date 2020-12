Continua il programma della dodicesima giornata del campionato di Serie A, la Sampdoria deve fare i conti con il caso Candreva, il calciatore non è stato convocato per la trasferta contro il Verona. Secondo quanto riportato da alcuni siti locali addirittura la decisione dell’allenatore Ranieri sarebbe stata quella di metterlo fuori rosa a tempo indeterminato. In arrivo una pesante multa. Il motivo? Candreva si sarebbe rifiutato di avere un confronto con l’allenatore, Ranieri ha chiesto un chiarimento ma il calciatore si sarebbe negato. Già da qualche tempo l’ex Inter manifestava mal di pancia per questioni tecniche e di impiego. La decisione è stata condivisa anche dal presidente Ferrero.

Candreva può finire sul mercato

Dopo pochi mesi è già giunta al capolinea l’esperienza di Candreva con la maglia della Sampdoria. Arrivato con grandi aspettative e come uno dei migliori colpi dei blucerchiati, il calciatore non si è ambientato e ha fatto molta fatica. Poi il rapporto con Ranieri si è compromesso a causa di un atteggiamento considerato sbagliato, le scelte tecniche di ruolo e formazione hanno fatto il resto. Adesso questo nuovo caso che ha praticamente messo fine all’esperienza di Candreva con la maglia della Sampdoria.