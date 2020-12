Antonio Cassano non ha mai nascosto una certa insofferenza nei confronti della Juventus, l’ex calciatore continua a lanciare frecciate contro i bianconeri. La squadra di Andrea Pirlo sta disputando una stagione altalenante, in alcune partite dà l’impressione di essere in grado di vincere ogni match, in altre invece non riesce a dominare contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Un sicuro protagonista è stato Cristiano Ronaldo, il portoghese ha trascinato la squadra, mentre quando non è sceso in campo i bianconeri hanno fatto una fatica enorme. CR7 è dunque fondamentale, per tutti tranne che per Antonio Cassano.

Le bordate di Antonio Cassano

In una diretta Twitch sul canale dell’amico Bobo Vieri, il barese Cassano ha lanciato qualche frecciata: “Cristiano Ronaldo alla Juventus può essere un problema e offuscare le idee di Pirlo. La Juve non ha bisogno di Ronaldo per vincere lo scudetto, l’ha preso per vincere la Champions. E non ci è ancora riuscita. Con lui parti 1-0, ma lui vive solo per il gol, non è come Messi che fa giocare bene la squadra”.