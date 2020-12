Il campionato di Serie A è fermo per le vacanze natalizie, ma come al solito non mancano le polemiche ed una riguarda il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Il portoghese continua ad essere un uomo copertina, anche quando vorrebbe rimanere lontano dalle luce dei riflettori. Nel mirino è finito il suo viaggio a Dubai, il calciatore sta partecipando ai Globe Soccer Awards in compagnia di Robert Lewandowski e Lionel Messi. Il calciatore è partito con il suo aereo personale insieme alla propria famiglia e farà ritorno in Italia lunedì.

Le polemiche su Cristiano Ronaldo

Al suo rientro Cristiano Ronaldo non seguirà le disposizioni previste dal Decreto Natale, che prevede l’isolamento dal 21 dicembre al 6 gennaio per coloro che rientrano da un Paese straniero. Il calciatore si sottoporrà però al tampone e, in caso di esito negativo, tornerà ad allenarsi con i compagni. Sono nate delle polemiche inutili, le società infatti sono in stretto contatto con le ASL e quella di Torino ha autorizzato la partenza di Cristiano Ronaldo, al rientro verranno seguite tutte le procedure.