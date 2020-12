L’esperienza di Frank de Boer sulla panchina dell’Inter è stata veramente negativa, l’avventura è durata appena 85 giorni. Arrivato con buone aspettative, non è riuscito ad imporsi e mettere in pratica le idee dal punto di vista tecnico. Poi ha sposato i progetti prima di Crystal Palace e Atlanta United per poi diventare ct dei Paesi Bassi.

De Boer lancia bordate all’Inter

L’allenatore De Boer ha parlato in una lunga intervista per Algemeen Dagblad, il c.t. dell’Olanda non ha risparmiato nuove frecciate. “Tu porti le cose dentro di te, è normale. Ma allo stesso tempo erano situazioni incomparabili, sai. L’Inter era vespaio così incredibile che oserei dire che all’epoca quasi nessun allenatore era riuscito a fare bene. Si è rivelato vero, perché dopo di me hanno altri tre allenatori ci hanno provato. Ovviamente avrei dovuto fare le cose in modo diverso, ma l’intera dinamica intorno al club era così difficile”.

Poi sulle altre esperienze: “Al Crystal Palace non era poi così male quello che volevo cambiare, ma lì mi sono imbattuto nella stessa situazione di Ronald Koeman a Valencia. Vuoi dire addio ad alcuni giocatori determinanti, ci sono anche buone ragioni per questo, ma quei giocatori hanno ancora molta influenza”.