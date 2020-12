E’ una situazione quasi drammatica in casa Genoa. Nella serata di ieri è andata in archivio la nona giornata del campionato di Serie A, colpo grosso del Parma che si risolleva in classifica, per i rossoblu il rischio retrocessione è concreto.

Il rendimento è stato veramente pessimo, appena 5 punti conquistati in 9 giornate, le 4 sconfitte consecutive hanno accentuato la crisi. Il presidente Preziosi starebbe pensando al ribaltone in panchina, Maran è sulla graticola. Sono in corso valutazioni, non è da escludere l’esonero oppure l’ultima chance contro la Fiorentina, un’altra squadra in difficoltà. Per l’eventuale sostituto in pole c’è Davide Nicola, sarebbe un ritorno.