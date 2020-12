E’ arrivato il momento di analizzare il sorteggio per i prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Il tabellone è adesso completo: l’Italia dovrà vedersela con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Ma andiamo con ordine. L’urna ha fornito anche scontri da brividi. Nel gruppo A la netta favorita è ovviamente il Portogallo di Cristiano Ronaldo, l’unica squadra che sembra in grado di impensierire è la Serbia, nettamente inferiori dal punto di vista tecnico Irlanda, Lussemburgo e Azerbaigian. Nel Gruppo B in pole la Spagna, le Furie Rosse non dovranno sottovalutare la Svezia, artefice dell’eliminazione dell’Italia al Mondiale in Russia, inferiori Grecia, Kosovo e Georgia.

Nel complesso è stato positivo il sorteggio dell’Italia, l’unica squadra insidiosa è la Svizzera di Petkovic. Molto indietro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Le parole di Mancini

Subito dopo il sorteggio sono arrivate le parole di Mancini: “Credo che sarà una lotta tra noi e la Svizzera. Con l’Irlanda del Nord può sembrare una sfida più semplice della Svizzera, anche se su quei campi d’inverno non è mai facile. Tutte le partite saranno da giocare e saranno difficili. Siamo stati bravi ad arrivare alle finali di Nations League, ci siamo guadagnati un girone da cinque squadre”.

Nel Gruppo D la Francia è nettamente in pole, ma l’Ucraina è un avversario da non sottovalutare con la Finlandia che non sembra in grado di impensierire. Nel turno E il Belgio in campo contro Galles e Repubblica Ceca, il gruppo più equilibrato sembra quello tra Danimarca, Scozia, Austria e Israele. L’Olanda dovrà vedersela con la Norvegia di Haaland, la Croazia con la Russia. Affascinante il Gruppo I con Inghilterra, Polonia e Ungheria, strada spianata per la Germania.

TUTTI I GIRONI DELLE QUALIFICAZIONI AL MONDIALE IN QATAR