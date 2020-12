L’infortunio del centrocampista Arthur preoccupa la Juventus. I bianconeri sono in campo per la partita della dodicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Andrea Pirlo impegnata nel big match contro l’Atalanta in una sfida molto importante per le zone alte della classifica.

Diversi motivi di grande interesse nel primo tempo, in particolar modo errore clamoroso di Morata e Cristiano Ronaldo in contropiede, in due contro Gollini non riescono a sbloccare il match. Poi l’infortunio di Arthur, colpo alla coscia per l’ex Barcellona che non riesce a camminare, al suo posto entra Rabiot. Il problema sembra serio. Infine la sblocca la Juventus, magia di Chiesa.