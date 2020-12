C’è anche l’Inter in corsa per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Papu Gomez. L’argentino è in uscita dall’Atalanta, l’addio è previsto già nel mese di gennaio dopo la pesantissima lite con l’allenatore Gasperini. L’argentino non è stato convocato per la partita contro la Roma, la rottura è ormai definitiva e non ci sono i margini per tornare indietro. Sono tante le squadre in corsa per convincere il Papu, anche le big del campionato seguono con attenzione la situazione, tra queste c’è anche l’Inter.

Ausilio sull’interesse dell’Inter per il Papu

Prima della partita contro lo Spezia, Piero Ausilio ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport. Nainggolan? “È stato un professionista esemplare. Abbiamo parlato con lui per capire le esigenze, è normale voglia giocare. Ma siamo chiari, non regaliamo niente a nessuno. Poi se possiamo accontentare questo ragazzo, che si è dimostrato molto serio, lo faremo”.

Su Gomez: “Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri, l’Atalanta sono amici, sappiamo che c’è qualcosa che non va, ma ne restiamo fuori. Poi la stima per Gomez c’è”.