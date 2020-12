L’Atalanta si prepara per la partita di Serie A contro la Roma, l’intenzione è quella di continuare a stupire e conquistare almeno un risultato positivo, ma a tenere banco è la lite Gomez-Gasperini. Il rendimento in campionato è stato altalenante, mentre in Champions League è stato raggiunto un altro risultato storico: la qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri devono però fare i conti con situazione extra-campo, in particolar modo la lite tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini, la rottura ormai è definitiva e l’argentino ha la valigia in mano per il mercato di gennaio.

Le dichiarazioni di Gasperini

Alla vigilia della partita, l’allenatore Gasperini ha lanciato un’altra frecciata chiudendo la situazione. “Ne stiamo parlando da giorni e domani abbiamo una sfida importante. Dobbiamo preparare questa partita che sentiamo e la nostra attenzione è tutta rivolta lì, quindi se vogliamo parlare di calcio bene…”.

Secondo le ultime indiscrezioni il Papu Gomez non è stato nemmeno convocato per la partita contro i giallorossi, domani non sarà della partita. L’addio nella sessione di mercato a gennaio sembra a questo punto certo.