Tanta paura in Francia. Un gravissimo episodio si è verificato al termine della partita tra Lorient e Rennes, netto successo della squadra ospite con il risultato di 0-3. Al fischio finale un riflettore è crollato sul terreno di gioco e ha colpito un giardiniere: l’uomo è rimasto schiacciato sotto la struttura in ferro. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, successivamente è stato trasferito in ospedale, le condizioni sembrano disperate.

I calciatori erano ancora all’interno dello stadio quando si è verificata la tragedia, alla scena hanno assistito anche gli altri inservienti presenti in campo. Per la cronaca la partita si è conclusa con il netto risultato di 0-3, la sfida non è stata mai in discussione: le reti sono state realizzate da Da Silva, Bourigeaud e Terrier.