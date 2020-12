Non solo motivi di discussioni, arrivano anche tributi per Diego Armando Maradona. Tutto il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla morte del calciatore più forte di tutti i tempi, sono in corso accertamenti sugli ultimi giorni di vita dell’ex calciatore. In tanti hanno offeso la sua memoria con dichiarazioni veramente fuori luogo, altri continuano a piangere per il triste lutto. In particolar modo non riesce a farsi una ragione Dalma Maradona, primogenita del Pibe de Oro.

Il messaggio di Dalma Maradona

Dalma Maradona è tornata a parlare di Diego ed il messaggio è stato veramente commovente. “Quando i tributi saranno finiti, ti ricorderò ogni giorno, ed ogni giorno mi mancherai un po’ di più”. L’attrice argentina ha deciso di condividere il messaggio con i quasi due milioni di follower. La didascalia è stata inserita a corredo di una foto d’epoca che la ritrae da bambina, il messaggio e lo scatto hanno commosso il mondo del web.