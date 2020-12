La Juventus è reduce dal successo in rimonta contro il Torino, tre punti preziosissimi per continuare la corsa scudetto. Ma a tenere banco in questi giorni è il caso Luis Suarez, arriva una battuta anche del ministro Spadafora. I bianconeri sono indagati per l’esame ‘farsa’ che ha permesso al calciatore uruguaino di ricevere la cittadinanza, aspetto necessario per poter concretizzare il trasferimento in bianconero. Poi la trattativa non è andata in porto per mancanza di tempi tecnici, ma la brutta vicenda rimane. Il dirigente Paratici è indagato e rischia, così come il club bianconero: in questo caso la pena va da un’ammenda fino all’esclusione dal campionato, ovviamente in relazione alla gravità della situazione.

Caso Suarez, le parole di Spadofora

Il ministro Vincenza Spadafora ha deciso di intervenire sul caso Luis Suarez e non ha usato giri di parole, intervista ai microfoni del ‘Foglio’: “è una bruttissima vicenda. Ma c’è un processo in corso e vorrei evitare di commentare. Vi posso offrire al massimo un gioco di parole: per chi ha a cuore il Reddito di cittadinanza, non è il massimo vedere un’indagine al centro della quale c’è una cittadinanza da reddito”.

Nel frattempo Suarez dovrà essere interrogato dalla Procura di Perugia, l’incontro però è stato rimandato per impegni del calciatore: risponderà alla chiamata entro i prossimi giorni.