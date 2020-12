Mino Raiola non è mai banale. Il potente agente ha affrontato diverse situazioni riguardanti il calciomercato e non solo. La sua scuderia può contare su calciatori di assoluto livello, su tutti Paul Pogba ma anche Ibrahimovic, De Ligt e Balotelli. La situazione più spinosa è sicuramente quella del francese, il Polpo è in uscita dal Manchester United ma a sorpresa potrebbe non lasciare l’Inghilterra nella prossima sessione di mercato. E’ quanto dichiarato proprio da Raiola durante il premio Golden Boy 2020: “Ho espresso il mio parere su di lui e sono stato chiaro. Parlavo di un addio nella prossima estate, difficilmente i grandi giocatori vanno via a gennaio”.

Raiola su De Ligt e Ibrahimovic

Il difensore De Ligt può essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo, nonostante la giovane età: “è un leader nato, prende sempre le decisioni giuste. Non fa mai discutere e mette tutti d’accordo, ha grande futuro”. Infine sull’eterno Ibrahimovic: “per me può giocare ancora 5 anni. Poi diventerà presidente di qualche squadra o dell’Uefa, qualcosa per cambiare il mondo”. In basso il video con tutti i dettagli.