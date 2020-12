Nuova avventura per Beppe Mascara, l’ex calciatore del Catania è diventato il nuovo allenatore del Troina. La carriera da giocatore è stata comunque positiva, la maglia più importante indossata è stata quella del Napoli, poi avventure anche con Palermo, Genoa, Perugia, Novara e Pescara. Nei primi anni della carriera si è messo in mostra con Ragusa, Battipagliese, Avellino. Nelle ultime stagioni con Al-Nasr, Pescara, Siracusa e Scordia. La carriera da allenatore è partita dalle giovanili del Catania, poi Giarre, Sancataldese e Biancavilla.

Beppe Mascara nuovo allenatore del Troina

Beppe Mascara è il nuovo allenatore del Troina, la conferma è arrivata direttamente dal club con un comunicato ufficiale. “L’Asd Troina comunica di aver sollevato Ezio Raciti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La dirigenza ringrazia Ezio per l’attività sin qui svolta e per la professionalità dimostrata, e gli augura i migliori successi professionali. La guida tecnica viene affidata a mister Giuseppe Mascara, ex bandiera in campo del Calcio Catania. Nato a Caltagirone, Mascara ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 2016 allenando le giovanili rossazzurre e ha proseguito dapprima a Giarre, poi alla Sancataldese e infine a Biancavilla”.